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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024
БК УНИКС
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Сегодня, 30 сентября, проходил матч открытия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани вместимостью 7000 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 91:73.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
91 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Димитриевич - 22, Рейнольдс - 16, Комолов - 12, Лабери - 11, Найт - 9, Бако - 8, Д. Кулагин - 7, Стуленков - 4, Зайцев - 2, Тихоненко, Колесников, Одиноков
Локомотив-Кубань: Уайт - 18, Мартюк - 8, Елатонцев - 8, Морган - 8, Близнюк - 7, Щербенев - 6, Квитковских - 6, Темиров - 4, Узинский - 4, Емченко - 4, Щетинин, Сычков

В первой четверти УНИКС неважно начал матч, однако затем включился на максимум и вышел в лидеры встречи — 21:11. В следующей десятиминутке «Локомотив-Кубань» не смог навязать борьбу сопернику и уступил со счётом 14:21. Итоговый результат первой половины 42:25 в пользу УНИКСа.

Команды вышли из раздевалок после перерыва и устроили в третьей четверти перестрелку, из которой УНИКС вышел победителем с небольшим преимуществом — 28:26. Заключительный отрезок матча остался за «Локомотивом» (22:21), однако команда уступила с итоговым счётом 73:91.

Напомним, команды встречались в финале плей-офф прошлого сезона. УНИКС по итогу финальной серии стал чемпионом России по баскетболу, выиграв у соперника со счётом 4-1.

Матчи недели:
ЦСКА, «Локо», УНИКС, МБА, «Пари НН». Анонс старта Единой лиги ВТБ
ЦСКА, «Локо», УНИКС, МБА, «Пари НН». Анонс старта Единой лиги ВТБ
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Новости. Баскетбол
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