УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024

Сегодня, 30 сентября, проходил матч открытия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани вместимостью 7000 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 91:73.

В первой четверти УНИКС неважно начал матч, однако затем включился на максимум и вышел в лидеры встречи — 21:11. В следующей десятиминутке «Локомотив-Кубань» не смог навязать борьбу сопернику и уступил со счётом 14:21. Итоговый результат первой половины 42:25 в пользу УНИКСа.

Команды вышли из раздевалок после перерыва и устроили в третьей четверти перестрелку, из которой УНИКС вышел победителем с небольшим преимуществом — 28:26. Заключительный отрезок матча остался за «Локомотивом» (22:21), однако команда уступила с итоговым счётом 73:91.

Напомним, команды встречались в финале плей-офф прошлого сезона. УНИКС по итогу финальной серии стал чемпионом России по баскетболу, выиграв у соперника со счётом 4-1.