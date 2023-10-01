Журналисты The Athletic рассказали, кто в «Финиксе» влиял на обмен с участием Лилларда

Североамериканские журналисты и обозреватели Дэвид Олдридж и Сэм Эмик в совместном материале на The Athletic отметили ключевую роль владельца «Финикс Санз» Мэттью Ишбии в переговорах по трёхстороннему обмену, где главным фигурантом выступил ныне звёздный разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард.

«Мэттью Ишбия, как и всегда с момента покупки команды в феврале, принимал активное участие в этой сделке. «Финикс» хотел не только большей глубины состава, но игроков, которые, по их мнению, лучше подходили для трио Девина Букера, Кевина Дюранта и Брэдли Била. 29-летний Нуркич, чей контракт истекает по окончании сезона-2025/2026, был давней мишенью. В «Финиксе» рады его появлению», — сказано в статье.

«Финикс» презентовал Брэдли Била с джерси команды:

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде, форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.