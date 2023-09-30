Генеральный менеджер «Лейкерс» рассказал об ожиданиях команды от Энтони Дэвиса

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, какие задачи команда возлагает на звёздного тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, с которым клуб из Лос-Анджелеса минувшим летом продлил контракт на три года и $ 177,13 млн.

«Характер, характер, характер. Мы как организация, Джинни [Басс] и сам Дарвин [Хэм], верим в характер Энтони Дэвиса. Просто из-за того, каким человеком он является. Никто не может застраховаться от проблем со здоровьем. Мы все люди и все страдаем от этого. Но мы можем совершать волевые поступки, и Энтони поддерживает это.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Думаем, что в свои 30 он приближается к пику карьеры. Мы сделаем ставку на то, кем он является, на его характер и будем ожидать, что он станет лидером, который поможет достичь наших целей. Мы обсуждали, чтобы он стал лидером и трудолюбивым человеком, и он доказал это в межсезонье. Думаю, кто-то видел видео, которые он публиковал.

В это межсезонье он тренируется больше, чем когда-либо в составе «Лейкерс». Он примерил роль лидера, и понимает, что, когда франшиза вкладывает такие деньги, как мы этим летом, он должен их окупить. Таков его характер — это Энтони Дэвис, и мы рады его видеть таким», — приводит слова Пелинки с пресс-конференции «Лейкерс» Lakers Nation.