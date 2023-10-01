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Блэйк Гриффин рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры

Блэйк Гриффин рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры
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Тяжёлый форвард Блэйк Гриффин всерьёз рассматривает возможность по поводу завершения профессиональной карьеры баскетболиста. Об этом сообщает Boston Globe.

Напомним, перед сезоном-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гриффин договорился с «Бостоном» о подписании однолетнего контракта на $ 2,91 млн.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,1 очка, делая 3,8 подбора и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,5%, трёхочковых — 34,8%.

Ранее президент по баскетбольным операциям «Селтикс» Брэд Стивенс оценил выступление Блэйка Гриффина за «кельтов» в минувшем сезоне. Стивенс также отметил, что в распоряжении клуба из Массачусетса было не так много бигменов.

Стивенс — о Гриффине:
Брэд Стивенс высказался о Блэйке Гриффине, выступавшем за «Бостон» в сезоне-2022/2023
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