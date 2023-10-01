Стоит ли Блэйку Гриффину завершить карьеру?

Тяжёлый форвард Блэйк Гриффин всерьёз рассматривает возможность по поводу завершения профессиональной карьеры баскетболиста. Об этом сообщил Boston Globe. Стоит ли именитому игроку сделать это? Хотим знать ваше мнение.

Напомним, перед сезоном-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гриффин договорился с «Бостоном» о подписании однолетнего контракта на $ 2,91 млн.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,1 очка, делая 3,8 подбора и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,5%, трёхочковых — 34,8%.

Ранее президент по баскетбольным операциям «Селтикс» Брэд Стивенс оценил выступление Блэйка Гриффина за «кельтов» в минувшем сезоне. Стивенс также отметил, что в распоряжении клуба из Массачусетса было не так много бигменов.