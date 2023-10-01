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Александр Секулич: УНИКС действовал плотно и атлетично, для нас это должно стать уроком

Александр Секулич: УНИКС действовал плотно и атлетично, для нас это должно стать уроком
Александр Секулич
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение команды в матче открытия Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Мои поздравления УНИКСу, они вышли на игру гораздо более заряженными, и их победа полностью заслуженна. То, как они плотно и атлетично действовали против нас, надеюсь, станет для наших игроков большим уроком», – приводит слова Александра Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, УНИКС обыграл на домашнем паркете в Казани «Локомотив-Кубань» со счётом 91:73. В прошлом сезоне команды встречались в финале Единой лиги ВТБ. По итогам финальной серии УНИКС стал чемпионом России сезона-2022/2023, обыграв команду из Краснодара со счётом 4-1.

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