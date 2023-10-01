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Андрей Мартюк — о поражении от УНИКСа: не хватило коммуникации в нападении и защите

Андрей Мартюк — о поражении от УНИКСа: не хватило коммуникации в нападении и защите
Андрей Мартюк
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк поделился впечатлениями после поражения от казанского УНИКСа (73:91) в матче открытия Единой лиги ВТБ.

«Чего не хватило для победы в матче? Коммуникации в нападении и в защите. Мы отдавали слишком много энергии не туда, куда нужно.

Почему так получилось? Выиграть сегодня нам хотелось прежде всего потому, что это первая игра в сезоне. Ну и да, за финал тоже немного хотелось реванша.

Сильно ли поменялся УНИКС по сравнению с прошлым сезоном? Да. Но и нам пришлось перекроить свою игру. Ведь сегодня у нас не было Джей Би, Девона, Захара (Бэрфорда, Акун-Пёрселла, Ведищева). Без них наша игра выглядит по-другому совсем», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Итог матча:
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024
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