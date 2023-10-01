Испания официально подала заявку на проведение Олимпийского отборочного турнира — 2024

Испанская федерация баскетбола и муниципалитет Валенсии официально подали заявку на проведение одного из четырёх Олимпийских отборочных турниров в 2024 году. Об этом сообщает Eurohoops.

Предолимпийские турниры пройдут со 2 по 7 июля 2024 года, а Олимпийские игры стартуют 26-го числа того же месяца.

Стоит отметить, что Греция также подала свою заявку на проведение отборочного турнира.

Помимо Испании, в олимпийских отборочных турнирах примут участие Италия, Латвия, Литва, Словения, Черногория, Греция, Грузия, Финляндия, Хорватия, Польша, Пуэрто-Рико, Бразилия, Доминиканская Республика, Мексика, Багамские Острова, Египет, Ангола, Кот-д'Ивуар, Камерун, Новая Зеландия, Ливан, Филиппины и Бахрейн. В каждом отборочном турнире примут участие шесть стран, и только четырём из 24 национальных команд удастся пробиться на Олимпийские игры.

Принимающая Олимпийские игры 2024 года Франция, новоиспечённый чемпион мира Германия, финалист Кубка мира Сербия, бронзовый призёр Канада и занявшая четвёртое место сборная США уже забронировали себе место на Олимпиаде, наряду с Южным Суданом, Японией и Австралией.