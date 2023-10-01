Артём Комолов: УНИКС разбирал сильные стороны «Локомотива», старались играть жёстко

Атакующий защитник казанского УНИКСа Артём Комолов рассказал об эмоциях после начала нового сезона Единой лиги ВТБ. В 1-м туре баскетболисты УНИКСа встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков УНИКСа с победой! Мы детально разбирали сильные стороны «Локомотива-Кубань» и старались играть против них жёстко. Потому что у них молодая команда, которая очень хорошо бежит и много нападает. Им нельзя давать почувствовать игру с первых минут. Именно поэтому мы постарались сразу действовать агрессивно.

Мои четыре точных трёхочковых? Как-то получилось. Старался бросать.

Открывать сезон, ещё и в статусе чемпиона, всегда местами нервозно. Но мы проделали хорошую работу и достойно подготовились к матчу открытия», — приводит слова Комолова пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом России. Команда в 1-м туре Единой лиги ВТБ обыграла прошлогоднего финалиста плей-офф «Локомотив-Кубань» со счётом 91:73.