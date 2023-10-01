Данте Экзам: если вернусь в Европу, то, возможно, «Партизан» будет единственным вариантом

Игрок «Даллас Маверикс» Данте Экзам рассказал о времени, проведённом в сербском «Партизане», и заявил, что если и вернётся в Европу, то, скорее всего, клуб из Белграда будет его единственным вариантом.

«Если я когда-нибудь вернусь в Европу, то «Партизан» будет первым вариантом, и, возможно, единственным.

Обрадович хотел, чтобы я был плеймейкером, что, конечно, мне сразу понравилось. Я хотел этого вызова, этой ответственности. Я знал, что могу помочь с мячом в руках. Однако мои желания — это одно, решение остаётся за тренером, а он увидел меня на этой позиции и продемонстрировал своё доверие ко мне. Должен поблагодарить его за это. В течение сезона мы много говорили об ответственности и деталях, которые необходимы плеймейкеру. Он хотел услышать моё мнение и как я поступлю в определённых ситуациях. Это был обмен мнениями, который очень помог мне и в конечном счёте помог команде.

Я все ещё иногда вспоминаю некоторые моменты по ходу прошлого сезона, которые я пережил с «Партизаном». Это был период, который не забудется. Я уже разговаривал со своими товарищами по «Далласу» и сказал им, что это опыт, который должен испытать каждый баскетболист. Атмосфера, созданная фанатами «Партизана», невообразима. Та страсть в Европе, борьба на площадке, дух товарищества, общая невероятная связь с клубом. Это было похоже на сон», – приводит слова Экзама Mozzart Sport.