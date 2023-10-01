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Войнаровски: Джру Холидей перешёл в «Бостон»

Войнаровски: Джру Холидей перешёл в «Бостон»
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джру Холидэ стал игроком «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

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