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Рэндольф: будет здорово увидеть Леброна на ОИ-2024, у нас лучшие игроки в мире — это факты

Рэндольф: будет здорово увидеть Леброна на ОИ-2024, у нас лучшие игроки в мире — это факты
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Бывший тяжёлый форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Зак Рэндольф прокомментировал решение звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса принять участие в предстоящих Олимпийских играх в 2024 году.

«Это очень интересный момент. Король возвращается и собирает всё воедино. Будет здорово увидеть его в деле и посмотреть, как он это сделает. У нас лучшие игроки в мире — это факты. Будет интересно, но, как я уже сказал, будет хорошо, если все ребята придут поиграть», — заявил Рэндольф YouTube-каналу TMZ Sports.

Отметим, что ранее Леброн Джеймс принял решение об участии в Олимпийских играх 2024 года и разговаривал об этом с другими звёздными игроками НБА. В частности, Леброн говорил со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином.

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