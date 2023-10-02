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Майкл Джордан вошёл в топ-400 самых богатых людей США

Майкл Джордан вошёл в топ-400 самых богатых людей США
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Легендарный игрок НБА Майкл Джордан стал первым профессиональным спортсменом, вошедшим в топ-400 самых богатых людей США. Об этом информирует Forbes.

Отмечается, что это случилось после того, как Джордан продал контрольный пакет акций команды «Шарлотт Хорнетс». За счёт продажи клуба Майкл выручил в 17 раз больше тех средств, которые вложил в него в 2010 году. В настоящий момент активы прославленного спортсмена оцениваются в $ 3 млрд.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго».

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим игроком:

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