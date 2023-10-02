Сборная Греции определилась со сменщиком Итудиса на посту главного тренера

Наставник «Перистери» Вассилис Спанулис назначен новым главным тренером сборной Греции. Стороны заключили соглашение сроком на два года.

На посту наставника сборной Греции Спанулис сменил Димитриса Итудиса, который покинул национальную команду после выступления на чемпионате мира – 2023, где коллектив занял 15-е место. Итудис проработал в качестве главного тренера Греции один год.

Спанулис за время карьеры три раза выигрывал Евролигу, семь раз побеждал в чемпионатах страны и добился четырёх побед в Кубке Греции. В 2013 году был признан самым ценным игроком Евролиги. В составе сборной Греции как игрок принял участие в 146 матчах и за это время набрал 1494 очка. Карьеру завершил в 2021 году.