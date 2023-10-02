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Эмбиид заявил, что в ближайшие дни решит, за какую сборную выступит на Олимпиаде в Париже

Эмбиид заявил, что в ближайшие дни решит, за какую сборную выступит на Олимпиаде в Париже
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о желании выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, отметив при этом, что ещё не решил, за какую сборную он сыграет. Напомним, у Эмбиида есть гражданства Камеруна, США и Франции.

«Мне нравятся все три варианта. Я родился в Камеруне и всегда хотел представлять свою страну, но при этом моя цель — выступить на Олимпийских играх. Если бы мы прошли квалификацию на Олимпиаду, это было бы лёгкое решение, но пока всё остаётся под вопросом.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида:

Сборная США, очевидно, последние пару лет испытывает проблемы, пытаясь вернуться на вершину. И ещё есть вариант с Францией. На самом деле я даже рад, что оказался в такой ситуации. Это трудный выбор, но, вероятно, я приму это решение в ближайшие несколько дней», — приводит слова Эмбиида NBC Sports.

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