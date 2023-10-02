Эмбиид заявил, что в ближайшие дни решит, за какую сборную выступит на Олимпиаде в Париже

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о желании выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, отметив при этом, что ещё не решил, за какую сборную он сыграет. Напомним, у Эмбиида есть гражданства Камеруна, США и Франции.

«Мне нравятся все три варианта. Я родился в Камеруне и всегда хотел представлять свою страну, но при этом моя цель — выступить на Олимпийских играх. Если бы мы прошли квалификацию на Олимпиаду, это было бы лёгкое решение, но пока всё остаётся под вопросом.

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Сборная США, очевидно, последние пару лет испытывает проблемы, пытаясь вернуться на вершину. И ещё есть вариант с Францией. На самом деле я даже рад, что оказался в такой ситуации. Это трудный выбор, но, вероятно, я приму это решение в ближайшие несколько дней», — приводит слова Эмбиида NBC Sports.