«Анадолу Эфес» опубликовал заявление после лишения Ларкина статуса турецкого игрока

«Анадолу Эфес» опубликовал заявление о ситуации с защитником Шейном Ларкином. Напомним, федерация баскетбола Турции лишила Ларкина статуса местного игрока в национальном чемпионате после отказа выступать за сборную в матчах предварительного олимпийского квалификационного турнира.

«На протяжении многих лет наш клуб успешно и бескорыстно служил турецкому баскетболу, будучи одним из пионеров турецкого баскетбола, развивая игроков и добиваясь успехов в соревнованиях разного уровня. Национальная сборная всегда была приоритетом для нашего клуба.

Мы всегда проявляли поддержку в вопросах, касающихся нашей национальной сборной. Как известно, ситуация с нашим игроком Шейном Ларкином возникла этим летом во время олимпийского квалификационного турнира и подготовительных игр перед ним.

Наш игрок Шейн Ларкин прибыл в лагерь национальной сборной именно в назначенное ему время, проинформировал соответствующие органы о своей травме и прошёл медицинский осмотр, проводимый врачами национальной сборной. Обследование показало, что у Ларкина был отёк кости одного из колен, и поэтому он не участвовал в играх национальной сборной.

Несмотря на то, что снимки МРТ и заключения врачей были переданы в соответствующие органы в нужное время и без нарушений, федерация баскетбола Турции наказала нашего игрока очень суровыми санкциями. Санкция, полученная нашим игроком, глубоко затронула и наш клуб, и его самого. Планирование сезона, баланс состава и бюджетное положение нашей команды получили тяжёлый удар, который невозможно компенсировать.

Наш клуб подготовил множество игроков для турецкого баскетбола, и нам было грустно узнать, что наше возражение в апелляционном суде по поводу наказания сегодня было отклонено. Мы считаем это наказание совершенно неоправданным», — сообщается на сайте клуба.