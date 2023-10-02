Трей Янг: если вы не думаете, что ко мне не проявляют уважения, вы просто лжёте

Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг заявил о том, что сталкивается с неуважением в свою сторону. В частности, Янг дал понять, что, по его мнению, эта проблема длится на протяжении долгого времени.

«Если вы не думаете, что ко мне не проявляют уважения, вы просто лжёте», — заявил Янг во время интервью в рамках традиционного медиадня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Трей Янг побывал на концерте Дрейка:

Отметим, что 25-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.

В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.