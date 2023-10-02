Хэйс — о Леброне: теперь я его товарищ по команде, а он по-прежнему набирает 30 очков

Новоиспечённый центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс высказался о своём звёздном одноклубнике Леброне Джеймсе, для которого предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет 21-м в карьере.

«Это безумие, ведь я вырос в Огайо. В третьем классе Леброн набирал в среднем 30 очков. Теперь я его товарищ по команде, а он по-прежнему набирает в среднем 30 очков», — заявил Хэйс во время традиционного медиадня.

Леброн Джеймс сделал сюрприз студентам в Миннесоте:

23-летний Джексон Хэйс в начале июля заключил с «Лейкерс» двухлетний контракт на общую сумму $ 4,63 млн. Центровой был выбран на драфте НБА 2019 года под общим восьмым номером.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем пять очков, 2,8 подбора и 0,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,1, трёхочковых — 10,3.