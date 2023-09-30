«Эффект Леброна» не работает? Он открыл в родном городе школу, и она не оправдала ожиданий

Это не редкость, когда спортсмены самого разного уровня, добившиеся финансового успеха, со временем начинают помогать своему родному городу. И Леброн Джеймс не исключение. Акрон в штате Огайо, где он появился на свет, вырос и начал играть в баскетбол, является тем местом, ответственность за улучшение которого взял на себя звёздный игрок. Но один из его проектов, созданный с самыми благими намерениями, недавно подвергся серьёзной критике.

Речь идёт о школе I Promise, которая была открыта при поддержке Джеймса в 2018 году. Одноимённая благотворительная программа специально направлена на помощь детям из неблагополучных или малообеспеченных семей и должна понизить число учеников, которые по различным обстоятельствам бросают старшую школу.

Джеймс всегда хотел, чтобы у подрастающего поколения в Акроне, несмотря ни на что, был доступ к качественному образованию. Поэтому фонд его семьи оплачивает школьную форму, велосипеды и шлемы для каждого ученика, а ещё питание для их родных и услуги по трудоустройству для родителей. Выпускникам, которые продемонстрировали определённую академическую успеваемость, также предоставлена возможность бесплатно обучаться в университете Акрона.

В рамках той же кампании I Promise Леброн поддержал строительство жилого комплекса для 50 учащихся из его школы и их семей. Он расположен недалеко от улицы, на которой когда-то жил сам Джеймс, и был открыт минувшим летом. В прошлом для участников программы в Акроне был возведён общественный центр занятости, к работе которого игроку удалось привлечь большие компании вроде Pepsi и Starbucks, ну а следующим большим проектом является создание современной больницы.

Леброн Джеймс в школе I Promise Фото: Jason Miller/Getty Images

«Это самое важное, что я когда-либо делал. Помимо того, что у меня трое детей, я женился на своей жене и поставил свою маму в такое положение, что ей больше никогда и ни о чём не придётся беспокоиться до конца жизни — всё это на вершине списка. Чемпионства, награды MVP, очки, подборы и передачи — это так, неважно», — сказал баскетболист в 2017-м.

«Я считаю, что он является отличным примером для многих людей здесь, в городе. Мы называем это «эффектом Леброна Джеймса», — сказал Уилли Макги, который играл с Джеймсом в баскетбол в старшей школе, а теперь помогает его фонду.

Всё это, конечно, хорошо, и Джеймс — большой молодец. Но вот спустя пять лет после открытия школа I Promise привлекла внимание совета Акрона по школьному образованию.

Главной задачей учреждения является оказание помощи самым отстающим ученикам округа, причём с самого раннего возраста. Но когда члены совета изучили некоторые данные об успеваемости за первые пять лет работы школы, они выразили обеспокоенность тем, что её деятельность пока не принесла ожидаемых результатов.

Большинство детей, которые приходят в I Promise, отстают от общей школьной программы на два года. План заключался в том, чтобы каждый учебный год они изучали примерно на треть больше, чем другие школьники, и к восьмому классу полностью наверстали упущенное.

Школа I Promise Фото: Jason Miller/Getty Images

Но за последние три года ни один из учащихся, которые этой осенью пойдут в восьмой класс, не сдал штатский тест по математике, а экзамен по английскому языку этой весной успешно выполнили только 8% ребят. При этом в их первый год в I Promise 17% из них справились с вышеупомянутым тестированием по математике. Получается, что за последние несколько лет результаты заметно ухудшились.

К тому же две самых больших подгруппы в школе — это темнокожие ученики (60%) и ученики с ограниченными возможностями (28%). И сейчас их результаты входят в 5% худших по штату, из-за чего I Promise внесли в список учебных заведений, требующих целенаправленного вмешательства Министерства образования штата Огайо.

Неудовлетворительные показатели школы можно объяснить неудачным стечением обстоятельств. К моменту начала пандемии, когда учеников перевели на дистанционное обучение, она существовала всего полтора года и находилась в процессе формирования преподавательского состава, который продолжается по сей день. Спустя три года после открытия из I Promise ушёл лидер-основатель, а затем в течение полутора лет там сменились три временных директора.

Обеспокоенность властей штата можно понять. Учреждение функционирует не только за счёт Леброна и получает точно такое финансирование, как любая другая государственная школа в Огайо. Однако на совете не стали делать никаких обобщающих заявлений о том, работает ли программа I Promise или нет. При этом там ожидают, что на основе полученных данных будут предприняты необходимые меры.

Недавно школа также получила плохую репутацию после того, как летом 2022-го на её территории произошёл фатальный инцидент, напрямую не связанный с учениками. Братья Стэнфорды, игравшие в баскетбол на площадке I Promise, вступили в драку с другими подростками, которые разъезжали по округе и стреляли в прохожих из игрушечного пистолета, заряженного шариками с водой. В ходе конфликта 17-летний Итан Лиминг получил удар кулаком по лицу, упал и ударился головой о бордюр, скончавшись на месте из-за полученных травм. Виновные были арестованы, и по их делу до сих пор ведётся судебное разбирательство.

Школа I Promise Фото: Jason Miller/Getty Images

В общем, дела у I Promise пока обстоят не лучшим образом. Леброн пока не дал никаких комментариев относительно проблем своего детища с успеваемостью. Но в октябре прошлого года он появился на подкасте, где заявил, что не прекратит попыток помочь родному городу даже тогда, когда перестанет играть в баскетбол, и продолжит постоянно вкладывать деньги в этот проект.

«Многие помогают своему сообществу, потому что хотят, чтобы об этом говорили или писали в газетах… Меня никогда не волновали вырезки из новостей или обложки журналов. Меня волновали только семьи и дети, которым мы помогаем», — сказал он.

И действительно, программа помощи, организованная Джеймсом, это не только про тесты по математике. Конечно, требования соответствующих образовательных органов школе так или иначе придётся выполнить. Но I Promise оказывает реальное влияние на Акрон, предоставляя многим детям не только возможность получить образование, но и столь необходимую материальную помощь. Леброну есть чем гордиться. Остаётся только надеяться, что со временем затея принесёт именно тот результат, который от неё ожидают.