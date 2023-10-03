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Брэндон Ингрэм: клубы раздают многим людям большие деньги, я лишь пытаюсь их получить

Звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм во время традиционного медиадня высказался о контрактной ситуации в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Клубы раздают многим людям большие деньги. Я тем временем лишь пытаюсь получить большие деньги», — приводит слова Ингрэма клубный обозреватель Кристиан Кларк в своих социальных сетях.

В минувшем регулярном сезоне 26-летний Ингрэм принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 24,7 очка, 5,8 передачи и 5,5 подбора при общем 48,4% реализации бросков с игры, 39% — трёхочковых.

Ранее стало известно, что лёгкий форвард не станет подписывать соглашение с «Нью-Орлеаном» в это межсезонье. Отмечается, что Ингрэм предположительно будет вести переговоры с клубом следующим летом.