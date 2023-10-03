Никола Йокич признался, что во время межсезонья НБА практически не играл в баскетбол

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время медиадня рассказал, как часто играл в баскетбол в межсезонье.

«Несколько раз было такое, да. Не так много», — ответил Йокич.

Одноклубник Йокича, разыгрывающий Джамал Маррей не остался в стороне и успел добавить, что сербский баскетболист вообще не выходил на площадку.

«Не-а, он вообще не играл в баскетбол!» — поделился Маррей.

В минувшем сезоне «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии против «Майами Хит» (4-1).

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками: