Никола Йокич признался, что во время межсезонья НБА практически не играл в баскетбол
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время медиадня рассказал, как часто играл в баскетбол в межсезонье.
«Несколько раз было такое, да. Не так много», — ответил Йокич.
Одноклубник Йокича, разыгрывающий Джамал Маррей не остался в стороне и успел добавить, что сербский баскетболист вообще не выходил на площадку.
«Не-а, он вообще не играл в баскетбол!» — поделился Маррей.
В минувшем сезоне «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии против «Майами Хит» (4-1).
Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:
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