Ховард заявил, что закрыл Йокича в 2020 году. Солгал или у Николы правда были проблемы?

Совсем недавно одиозный центровой Дуайт Ховард ответил на вопрос о том, кто является более классным игроком на пике: он или сербская звезда Никола Йокич? Дуайт выбрал себя, что не является большим удивлением, но он попытался доказать свою точку зрения, заявив, что закрыл Николу в очном противостоянии во время плей-офф 2020 года. А вот это заявление уже навело шороху.

Эти слова принесли центровому не только внимание прессы и фанатов, но и команд НБА. Как вы все помните, Ховард с 2022 года выступает в тайваньском чемпионате. Но активное внимание к игроку начал проявлять «Голден Стэйт Уорриорз». Дуайт в ночь на 21 сентября уже даже прошёл осмотр в команде, и им остались довольны. «Голден Стэйт» будто предвкушает возможность того, что в плей-офф им может попасться «Денвер», поэтому стоит запастись ответным оружием.

Но так ли был эффективен Ховард против Йокича в той серии? Давайте рассмотрим этот вопрос.

Дуайт Ховард и Никола Йокич Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Незаметный «Денвер» расцвёл в Диснейленде

Та серия проходила в 2020 году, когда на всех нас обрушилась эпидемия COVID-19. НБА нашла способ, как можно закончить резко прерванный сезон, а именно тем, чтобы собрать всех в едином, закрытом комплексе, так называемом «пузыре». Это всё находилось в парке Уолта Диснея недалеко от Орландо. Подробно рассказывать про условия проживания и все сложности, конфликты, что тогда происходили, мы не будем, это тема на целую отдельную статью. Стоит лишь обозначить особенный «сеттинг» происходивших событий.

«Лейкерс» проводили свой первый сезон с дуэтом Леброна и Дэвиса, имея самые высокие амбиции. «Денвер» же уже несколько лет считался приличной командой, но никто не воспринимал их как претендентов на титул. Йокич уже начал отбираться на Матчи всех звёзд, но широкая публика не воспринимала его как формирующуюся суперзвезду. Виной тому являлись местонахождение команды, стиль игры Николы, а также его совсем не звёздный характер. Ховард, в свою очередь, уже окончательно перешёл в статус ролевого игрока, но с большим ветеранским опытом.

В полуфинале Запада «Наггетс» сенсационно одолели «Лос-Анджелес Клипперс» со здоровыми Каваем Леонардом и Полом Джорджем, причём уступая по ходу серии 1-3. Док Риверс пополнил свою биографию очередным провалом в плей-офф, а «Денвер» начал собирать симпатии аудитории. Но в финале конференции им попалась другая команда из «Лос-Анджелеса», в которую верили ещё больше, чем в предыдущую.

Дуайт Ховард и Никола Йокич Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Битва титанов в «пузыре»

Первые две игры серии калифорнийцы не без труда, но выиграли. Ховард всё так же выходил со скамейки, получая по 15 минут игрового времени за матч. Йокич в своём стиле был эффективен и набирал в среднем 25,5 очка. В третьей игре «Денвер» нанёс ответный удар, что вынудило «озёрников» пересмотреть план перед следующей встречей. Главным решением стало то, что Фрэнк Вогель поставил Ховарда в старт.

В четвёртой игре Дуайт отыграл уже 22 минуты, а Йокич смог набрать лишь 16 очков, что позволило «Лос-Анджелесу» снова оторваться в серии. Но самое парадоксальное произошло в пятой игре — 34-летний Ховард отыграл 35 минут. Даже Йокич сыграл лишь 30.

Именно эта тренерская перестановка стала одной из основных причин, почему «Денверу» не удалось сделать эту серию близкой. Что же там с цифрами? Во время серии, когда Ховард находился на площадке, серб по статистике «плюс-минус» имел показатель «+1,9», а когда Дуайт был на скамейке, эффективность Йокича резко увеличивалась до «+9,8». В четвёртой и пятой играх Никола в среднем набирал лишь 18 очков, что резко уступает его показателям в начале серии.

Тем не менее по игре Никола оставался системообразующим игроком команды на протяжении всей серии, которую закончил с великолепными цифрами: 24,4 очка, 13,4 подбора и 6,6 ассиста.

Дуайт Ховард Фото: Gene Wang/Getty Images

Ну и какие у нас выводы?

Дуайт Ховард, будучи классическим центровым олдскульной школы, даже в преклонном для баскетбола возрасте обладает навыками, которые с каждым годом становятся всё большей роскошью в лиге. Роль и стиль игры бигменов в НБА начали меняться ещё 10 лет назад, что привело нас к недавнему перерождению позиции через центровых нового типа. В лиге всё меньше можно встретить центровых старого типа, которые не встраиваются в продвинутую аналитику. Но в определённых ситуациях стоит обращаться к прошлому.

Ховард навязал Йокичу настоящую физическую игру, пользуясь своей силой, габаритами и многолетним опытом. Он пытался остановить серба любыми способами, в том числе большим количеством фолов, что замедляло игру и сбивало ритм «Денвера».

Хотим ли мы видеть Ховарда снова в лиге? Я не знаю, как можно не хотеть этого. Скучая по Америке, Дуайт за последний год выделился множеством крайне юморных и слегка провокационных заявлений. Хочется видеть это в НБА. А если говорить про баскетбольные дела — именно по перечисленным выше причинам центровой может быть интересен контендерам.

Во время серий плей-офф идёт практически шахматное соревнование между тренерами. С каждой игрой наставники пробуют разные вещи, пытаясь найти решающее преимущество над соперником. Так же, как и в 2020-м, я не удивлюсь, если хотя бы в одной важной игре неожиданное появление Ховарда в игре сможет сильно помочь «Уорриорз».