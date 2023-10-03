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Лиллард: понятия не имею, как соперники будут справляться с нашим Яннисом пик-н-роллами

Лиллард: понятия не имею, как соперники будут справляться с нашим Яннисом пик-н-роллами
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Звёздный новоиспечённый разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард рассказал об ожиданиях по поводу розыгрыша пик-н-роллов с одноклубником Яннисом Адетокунбо в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Понятия не имею, как соперники будут справляться с этим», — заявил Лиллард во время пресс-конференции в рамках медиадня НБА.

В минувшем сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

В межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Тогда говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

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