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Владимир Гомельский назвал виновника поражения «Зенита» в матче с «Уралмашем»

Владимир Гомельский назвал виновника поражения «Зенита» в матче с «Уралмашем»
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на своей площадке уступил дебютанту турнира «Уралмашу» (70:75).

«Первая сенсация в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ произошла. 70 очков для «Зенита» — это маловато. Сказать, что у «Уралмаша» была какая-то сногсшибательная, сверхплотная защита, я не могу. Они просто старались, старились, защищались, как могли. Тем не менее мне показалось, что, когда в третьей четверти «Зенит» повёл с преимуществом в десять очков, большинство игроков питерской команды и даже тренер Паскуаль посчитали, что дело сделано. А «Уралмаш» отнюдь не собирался проигрывать. [...] В концовке именно Эртель был виновником поражения – два раза потерял и один раз промазал со средней дистанции в тот момент, когда команда проигрывала одно очко и три очка. Ну, бывает», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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