Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Маккаби» лишился лидера в преддверии стартового матча Евролиги

«Маккаби» лишился лидера в преддверии стартового матча Евролиги
Комментарии

Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Уэйд Болдуин выбыл из строя как минимум на одну неделю. Об этом информирует пресс-служба команды.

Сообщается, что у игрока растяжение мышц спины. Он пропустит следующие две игры и позже пройдёт дополнительное обследование.

Таким образом, Болдуин пропустит стартовый матч нового сезона Евролиги с сербским «Партизаном». Эта встреча состоится 5 октября в Тель-Авиве и начнётся в 21:05 по московскому времени.

Ранее издание Israelhayom раскрыло бюджеты топ-команд чемпионата Израиля. Согласно данным издания, бюджет «Маккаби» в новом сезоне составляет 90 млн шекелей (примерно € 22,3 млн). При этом эта сумма не охватывает молодёжные команды и может увеличиться по ходу сезона.

«Маккаби» — в списке:
Названы бюджеты топ-команд чемпионата Израиля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android