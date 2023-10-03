«Маккаби» лишился лидера в преддверии стартового матча Евролиги

Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Уэйд Болдуин выбыл из строя как минимум на одну неделю. Об этом информирует пресс-служба команды.

Сообщается, что у игрока растяжение мышц спины. Он пропустит следующие две игры и позже пройдёт дополнительное обследование.

Таким образом, Болдуин пропустит стартовый матч нового сезона Евролиги с сербским «Партизаном». Эта встреча состоится 5 октября в Тель-Авиве и начнётся в 21:05 по московскому времени.

Ранее издание Israelhayom раскрыло бюджеты топ-команд чемпионата Израиля. Согласно данным издания, бюджет «Маккаби» в новом сезоне составляет 90 млн шекелей (примерно € 22,3 млн). При этом эта сумма не охватывает молодёжные команды и может увеличиться по ходу сезона.