Андрей Ватутин высказался о возможном приходе в ЦСКА защитника-легионера

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос болельщика по поводу планов команды подписать контракт с защитником-легионером в ближайшее время. По словам Ватутина, армейцы ещё с начала лета работают над этим вопросом, но есть определённые сложности.

«Если кратко, планируется. Если немного расширить… Мы работаем над поиском игрока этого амплуа с начала лета. Это непростая история, которая связана с нашими ограниченными возможностями, нынешними отношениями России и других стран, различными ограничениями и прочим.

Такими же поисками – и в куда более комфортных условиях — занимаются два-три клуба Евролиги, и также пока не преуспели. Надеемся, что рано или поздно такой игрок найдётся и сможет усилить нашу команду. Менеджмент ежедневно рассматривает не одного и не двух кандидатов. Следует понимать, что приглашение игрока – это сочетание клубных возможностей и его желания. Когда эти две траектории сойдутся, будет новичок. А подписывать ради самого факта подписания мы не будем», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.