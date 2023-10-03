Везенков: не могу дождаться начала сезона НБА. Буду делать всё, что нужно для победы

Новоиспечённый форвард «Сакраменто Кингз» Александр Везенков поделился ожиданиями от старта сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Не могу дождаться начала сезона. С каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше в команде. Того же самого я ожидаю и от игр. Становиться лучше и лучше с каждым матчем.

Какую роль мне даст главный тренер? Я буду готов ко всему. Я жду этой возможности. Думаю, я смогу помочь команде. Я сделаю всё, что потребует от меня тренер. Выходить в стартовом составе или со скамейки запасных — ничего не значит для меня. Самое главное — помочь команде победить. Я буду делать всё, что нужно для победы», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

Везенков перешёл в «Сакраменто» в текущее межсезонье. Соглашение будет рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн.

В минувшем сезоне он стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».