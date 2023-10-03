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Везенков: не могу дождаться начала сезона НБА. Буду делать всё, что нужно для победы

Везенков: не могу дождаться начала сезона НБА. Буду делать всё, что нужно для победы
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Новоиспечённый форвард «Сакраменто Кингз» Александр Везенков поделился ожиданиями от старта сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Не могу дождаться начала сезона. С каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше в команде. Того же самого я ожидаю и от игр. Становиться лучше и лучше с каждым матчем.

Какую роль мне даст главный тренер? Я буду готов ко всему. Я жду этой возможности. Думаю, я смогу помочь команде. Я сделаю всё, что потребует от меня тренер. Выходить в стартовом составе или со скамейки запасных — ничего не значит для меня. Самое главное — помочь команде победить. Я буду делать всё, что нужно для победы», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

Везенков перешёл в «Сакраменто» в текущее межсезонье. Соглашение будет рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн.

В минувшем сезоне он стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».

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