Юсуф Нуркич: не понимаю, почему у всех в США так много оружия

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич выразил мнение, что слишком многие люди в США владеют оружием.

«Я до сих пор не понимаю, почему у всех так много оружия. Я до сих пор не понимаю этого, потому что считаю, что дети должны быть в большей безопасности в наших школах. Даже если вы видите поддельное оружие, которое дети носят в школу и оно появляется в социальных сетях, я думаю, что это плохо. Иногда вы не можете контролировать определённые вещи во всех социальных сетях, которые у нас есть.

Лучшим миром в будущем определённо будет мир без оружия, потому что все эти вооружённые конфликты по всему миру не приносят пользы никому, особенно людям, которые живут там и теряют свои жизни без всякой причины», — рассказал Нуркич во время медиадня.