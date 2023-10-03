Лиллард — о Яннисе: это тот тип человека, с которым мне легче всего поладить

Звёздный новоиспечённый разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему хотел играть с лидером команды, звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо.

«Когда я слышу, что он говорит и как он относится к делу, то вижу, что мы найдём общий язык. Он поступает так же, как я всегда делал. И для меня, если говорить о том, чтобы играть вместе, я думаю, это тот самый тип человека, с которым легче всего поладить», — сказал Лиллард во время медиадня.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.