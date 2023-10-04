Руководители клубов Евролиги считают, что центровой «Реала» Тавареш следующим уедет в НБА

Издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в Евролиге, и опубликовало первую часть его результатов.

53% опрошенных назвали центрового сборной Кабо-Верде и мадридского «Реала» Уолтера Тавареша игроком, который следующим уедет в Национальную баскетбольную ассоциацию. У ближайшего преследователя — Джеймса Ннаджи из «Барселоны» всего 15% голосов.

46% процентов опрошенных посчитали, что «Панатинаикос» лучше всех провёл межсезонье, качественнее остальных усилив состав. На втором месте с 23% голосов расположилась «Црвена Звезда».

Лучшим контрактом межсезонья 23% опрошенных назвали четырёхлетнее соглашение аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо с мадридским «Реалом».