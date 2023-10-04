Какая династия НБА является самой сильной в XXI веке?

Приближаясь к середине третьего десятилетия XXI века, оглядываясь назад, можно сказать, что за 23 года в НБА было немало великих династий, которые входят во все топы самых величайших команд в истории лиги. Какая же династия является самой сильной и великой в списке? В скобочках указаны годы чемпионств, взятых в XXI веке. Хотим знать ваше мнение.

Некоторые из вышеперечисленных династий также отметились достижениями и в самом конце прошлого века. «Лейкерс» также брали титул в 2000 году, а «Сан-Антонио» — в 1999-м.

Последние годы отличаются установившимся паритетом в НБА. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул хотя бы два раза подряд, является «Голден Стэйт Уорриорз» в 2017–2018 годах.