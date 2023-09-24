Ричард Джефферсон: у Карри ещё есть 3-4 года, чтобы привести «Голден Стэйт» к чемпионству

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ричард Джефферсон прокомментировал возможное завоевание титула «Голден Стэйт Уорриорз» в следующем сезоне. Также он поделился мнением о том, сколько ещё звёздный разыгрывающий «воинов» Стефен Карри сможет выступать на высоком уровне.

«Я не знаю, возьмут ли они титул в этом сезоне. Думаю, у Карри есть ещё 3-4 года в качестве высококлассного игрока из-за его навыков», – приводит слова Джефферсона Clutch Points.

Напомним, Карри является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». В последний раз команда из Калифорнии становилась чемпионом в сезоне-2021/2022.

По ходу прошлого регулярного чемпионата Карри набирал 29,4 очка и отдавал 6,3 передачи в среднем за игру. При этом баскетболист провёл 56 из 82 возможных матчей.