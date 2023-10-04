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Видеообзор разгромной победы «Парижа» в матче Еврокубка с «Вулвз»

Вчера, 3 октября, стартовал новый розыгрыш Еврокубка. В матче 1-го тура встречались «Париж» и литовский клуб «Вулвз». Игра закончилась уверенной победой парижан со счётом 105:78. Команды выступают в группе А.

Видеообзор разгромной победы «Парижа» в матче Еврокубка с «Вулвз»:

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Благодаря победе «Париж» возглавил турнирную таблицу группы А, по дополнительным показателям опережая «Хапоэль» из Тель-Авива. Израильская команда в стартовом матче победила «Цедевиту-Олимпию» из Словении (100:73). «Вулвз» пока занимает девятое место.

В следующем туре Еврокубка «Париж» на выезде сыграет с клубом «Умана Рейер» (Италия). Встреча состоится 11 октября (21:00 мск). «Вулвз» в следующем туре отправится к «Хапоэлю». Матч пройдёт 11 октября и начнётся в 20:00 мск.