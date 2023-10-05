Грег Попович неоднозначно ответил на вопрос о стартовой пятёрке «Сан-Антонио»

Многолетний главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович ответил на вопрос по поводу сформировавшейся стартовой пятёрки техасского коллектива к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если Ману Джинобили когда-то выходил со скамейки запасных, то это может сделать любой. Так что я даже не хочу об этом слышать», — приводит слова Поповича Pounding the Rock.

Таким образом 74-летний Попович дал понять, что никому из игроков не гарантировано место в стартовом составе. Отметим, что член Зала слава баскетбола Ману Джинобили по итогам сезона-2007/2008 стал лучшим шестым игроком.

Сезон-2023/2024 НБА станет для Поповича 28-м за карьеру. Примечательно, что с 1988 по 1992 год Грег работал ассистентом «Сан-Антонио» под руководством Ларри Брауна.

Вембаньяма подписывает первый контракт в НБА с «Сан-Антонио»: