Тут — про несменяемость в «Сан-Антонио» и историю успеха в «Денвере».

Преданные делу. Пять тренеров НБА, которые дольше всех остаются в одной команде

Минувшим летом в НБА произошли сразу несколько серьёзных тренерских перестановок. Это не является чем-то необычным, ведь команды то и дело расстаются с наставниками по ряду самых разных причин: неудовлетворительные результаты, испорченные отношения с игроками и так далее. Удержаться на позиции тяжелее, чем кажется. Но есть в лиге и несколько специалистов, которым это удаётся лучше остальных.

Представляем вам список из пяти действующих тренеров, которые дольше других остаются у руля в НБА.

Тейлор Дженкинс — в «Мемфисе» с июня 2019-го

Тейлор Дженкинс Фото: Harry How/Getty Images

Дженкинс стал главным тренером «Мемфиса» 11 июня 2019 года. До этого он провёл пять лет в «Атланте» и год в «Милуоки», работая помощником главного тренера.

39-летнему специалисту доверили молодую команду «Гриззлиз», и он превратил её в одну из сильнейших на Западе. Больших успехов в плей-офф Дженкинс и его подопечные пока не достигли, но в прошлом и позапрошлом сезонах они становились вторыми в конференции по итогам регулярного чемпионата. Оба раза «Мемфис» также становился победителем Юго-западного дивизиона, чего до 2022 года в истории франшизы не случалось ни разу.

В распоряжении Дженкинса имеются Джарен Джексон-младший, лучший защищающийся игрок прошедшего сезона, а также Джа Морант — один из самых талантливых баскетболистов нового поколения, пускай и «проблемный» за пределами площадки. Им обоим всего по 24 года. И если уж в предстоящем сезоне «Гриззлиз» не выйдут в финал конференции, будущее Дженкинса в команде может оказаться под вопросом.

Майк Мэлоун — в «Денвере» с июня 2015-го

Майк Мэлоун Фото: Justin Edmonds/Getty Image

Единственный тренер в этом списке, который в ходе своей карьеры тренировал две различных франшизы. Мэлоун полтора года проработал в «Сакраменто» — его уволили после того, как он начал сезон-2014/2015 с результатом 11-13. Спустя полгода, 15 июня 2015-го, он был назначен в «Наггетс».

«Денвер» пропустил плей-офф в первых трёх сезонах при Мэлоуне, а вот с 2019 года ни разу не оказывался вне постсезона. И вот в этом году команда впервые пробилась в финал НБА и завоевала чемпионский трофей.

Заход «Наггетс» в минувшем плей-офф получился просто сумасшедшим. Благодаря феноменальной игре Николы Йокича и Джамала Маррея они обыграли «Миннесоту» в пяти матчах, «Финикс» Девина Букера и Кевина Дюранта в шести, «Лейкерс» Леброна и Энтони Дэвиса в четырёх, а затем и «Майами» Джимми Батлера, также в пяти.

Теперь Майкл Мэлоун рассчитывает, что под его руководством «Денвер» станет чемпионской династией. Так что в предстоящем сезоне «Наггетс» всерьёз поборются за право защитить титул.

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА:

Стив Керр — в «Голден Стэйт» с мая 2014-го

Стив Керр Фото: Elsa/Getty Images

14 мая 2014 года Стив Керр сменил Марка Джексона на посту главного тренера «Голден Стэйт». Под его руководством команда шесть раз за девять лет выходила в финал и четырежды становилась чемпионом НБА.

Керр стал первым в истории, кому удалось начать свою тренерскую карьеру с 19 побед в 21 матче. В его дебютном сезоне «Уорриорз» не только завоевали трофей, но и выдали баланс 67-15 (39-2 дома), что на тот момент являлось лучшим результатом в истории франшизы. Ну а годом позднее «Голден Стэйт» завершил чемпионат с 73 победами, что по сей день остаётся рекордом НБА. Тогда Керр получил награду лучшему тренеру года.

В 2017-м он стал первым за всё время специалистом, чья команда выиграла 67 и более матчей в трёх сезонах подряд. В 2022-м, когда лига отмечала своё 75-летие, Керр был включён в список 15 лучших тренеров.

В следующем году он вместе с «Голден Стэйт» попробует сделать ещё одну заявку на выход в финал. В межсезонье франшиза не только продлила контракт с Дрэймондом Грином, но и усилилась опытным Крисом Полом.

Эрик Споэльстра — в «Майами» с апреля 2008-го

Эрик Споэльстра Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Эрик Споэльстра оказался в «Майами» ещё в 1995 году. Поначалу он работал видеокоординатором в тренерском штабе, а спустя два года, в 1997-м, начал совмещать две должности: видеокоординатора и ассистента. Помощником главного тренера он проработал вплоть до 2008-го, когда Пэт Райли оставил свой пост и самостоятельно выбрал Споэльстру на роль преемника.

Под руководством специалиста «Хит» шесть раз выходили в финал НБА: с 2011 по 2014 год, а также в 2020-м и 2023-м. В 2012 и 2013 годах они становились чемпионами дважды подряд.

Предстоящий сезон станет для Споэльстры 16-м у руля «Майами». В апреле 2021-го он стал шестым наставником в истории НБА, которому удалось выиграть 600 матчей с одной командой, а в марте этого года вошёл в топ-20 самых побеждающих тренеров лиги.

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Грег Попович — в «Сан-Антонио» с декабря 1996-го

Грег Попович Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Сезон-2023/2024 станет для Грега Поповича 28-м с «Сан-Антонио». Он возглавил команду 10 декабря 1996 года и с тех пор завоевал пять чемпионских трофеев, трижды признавался тренером года, вошёл в список 15 лучших наставников в истории НБА, а также был включён в баскетбольный Зал славы.

Сейчас на счету Поповича 1366 побед в регулярном чемпионате. Больше, чем у любого другого тренера в истории лиги (в прошлом году он обошёл Дона Нельсона). Коуч Поп также является обладателем рекордной серии из 22 сезонов подряд, в которых его «Спёрс» имели положительный баланс побед и поражений.

Этим летом специалист продлил контракт с франшизой на пять лет и минимум $ 80 млн, что делает его самым высокооплачиваемым тренером НБА на данный момент.

Перед его первым полноценным сезоном «Сан-Антонио» выиграл драфт-лотерею и выбрал под первым номером драфта легендарного Тима Данкана. В этом году история повторяется: «шпорам» повезло больше других в лотерее, и теперь в их составе числится один из самых востребованных проспектов последних лет — Виктор Вембаньяма.