Энтони Эдвардс: если Руди Гобер забьёт трёхочковый в матче НБА, я уйду с площадки

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс критически высказался об умении своего одноклубника центрового Руди Гобера реализовывать трёхочковые броски.

«Если Руди Гобер когда-нибудь забьёт трёхочковый в настоящей игре НБА, я просто уйду с площадки», — сказал Эдвардс в видео, опубликованном в социальных сетях.

Минувшим летом Гобер, выступая в составе сборной Франции, реализовал свой первый в карьере дальний бросок в товарищеском матче с национальной командой Черногории (80:69).

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона «Миннесота» заняла восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Миннесота» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии «Денвер Наггетс».