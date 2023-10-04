Прославленный греческий тренер Яннис Иоаннидис скончался в возрасте 78 лет

Легендарный греческий специалист Яннис Иоаннидис ушёл из жизни в возрасте 78 лет, сообщает Eurohoops.

По информации источника, Иоаннидис скончался в результате продолжительного лечения.

На клубном уровне специалист работал с греческими командами. С «Арисом», «Олимпиакосом» и АЕКом он выходил в «Финал четырёх» Евролиги, а также выиграл 19 внутренних титулов, среди которых 12 — чемпиона Греции.

Также Иоаннидис на протяжении двух периодов (1980–1981 и 2002–2003) возглавлял сборную Греции.

В 2004 году Иоаннидис объявил о завершении тренерской карьеры и был избран в парламент Греции. В 2007 году он вновь был избран членом парламента и стал заместителем министра спорта, занимая этот пост до 2013 года с перерывом в период с 2009-го по 2012-й.