Трей Янг: мы были хороши в атаке, но теперь нападение «Атланты» выйдет на новый уровень

Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«У меня нет цели попасть в команду на Матч всех звёзд. Я и так в ней буду. Я хочу скорее приступить к работе. Думаю, руководство хорошо справилось с усилением команды в межсезонье. Я просто хочу играть. Мы и так были хороши в атаке, но теперь наше нападение выйдет на совершенно другой уровень, и это должно быть страшно для соперников. Хочу скорее начать играть», — сказал Янг во время медиадня.

Отметим, что 25-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.