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«Реал» — фаворит Евролиги, по мнению руководителей клубов, Тавареш — претендент на MVP

Издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в Евролиге, и опубликовало вторую часть его результатов.

38,5% опрошенных назвали мадридский «Реал» главным фаворитом предстоящего сезона. На втором месте расположился «Олимпиакос», набравший 30,8% голосов, на третьей строчке — «Монако» с 15% голосов.

30,8% респондентов назвали центрового мадридского «Реала» Уолтера Тавареша главным фаворитом в борьбе за награду «Самому ценному игроку сезона». Второе и третье места разделили защитники Майк Джеймс («Монако») и Факундо Кампаццо («Реал»), набравшие по 15% голосов.

Джабари Паркер, Вилли Эрнангомес (оба — «Барселона») и Пи Джей Дозьер «Партизан» набрали по 23% голосов в опросе на игрока, который перебрался из Национальной баскетбольной ассоциации и лучшим образом проявит себя в предстоящем сезоне.