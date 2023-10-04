Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» — фаворит Евролиги, по мнению руководителей клубов, Тавареш — претендент на MVP

«Реал» — фаворит Евролиги, по мнению руководителей клубов, Тавареш — претендент на MVP
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в Евролиге, и опубликовало вторую часть его результатов.

38,5% опрошенных назвали мадридский «Реал» главным фаворитом предстоящего сезона. На втором месте расположился «Олимпиакос», набравший 30,8% голосов, на третьей строчке — «Монако» с 15% голосов.

30,8% респондентов назвали центрового мадридского «Реала» Уолтера Тавареша главным фаворитом в борьбе за награду «Самому ценному игроку сезона». Второе и третье места разделили защитники Майк Джеймс («Монако») и Факундо Кампаццо («Реал»), набравшие по 15% голосов.

Джабари Паркер, Вилли Эрнангомес (оба — «Барселона») и Пи Джей Дозьер «Партизан» набрали по 23% голосов в опросе на игрока, который перебрался из Национальной баскетбольной ассоциации и лучшим образом проявит себя в предстоящем сезоне.

Материалы по теме
Руководители клубов Евролиги считают, что центровой «Реала» Тавареш следующим уедет в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android