Источник: матч Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» — УНИКС перенесён из-за коронавируса

Матч 2-го тура регулярного чемпионата между «Пари Нижний Новгород» и УНИКСом, который должен был пройти завтра, 5 октября, в Нижнем Новгороде, перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в казанском клубе, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, именно вспышка коронавируса не позволяет казанцам набрать пять человек — минимальное количество игроков, необходимое для подачи заявки на матч.

Ранее стало известно, что УНИКС предоставил руководству лиги медицинские документы, согласно которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч с «Пари Нижний Новгород» пять и более игроков. Единая лига ВТБ объявила, что о новой дате матча «Пари Нижний Новгород» – УНИКС будет сообщено дополнительно.