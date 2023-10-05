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Президент УНИКСа: Найт, Димитриевич и Кулагин заболели. Сейчас выясняется, что за болезнь

Президент УНИКСа: Найт, Димитриевич и Кулагин заболели. Сейчас выясняется, что за болезнь
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о ситуации в казанском клубе, которая привела к переносу матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который должен был пройти 5 октября в Нижнем Новгороде.

«Сначала один из тренеров занемог. Это Джордже Варагич. Сегодня выяснилось, что Маркос Найт, Ненад Димитриевич и Дмитрий Кулагин заболели. Что именно за болезнь у каждого из них, сейчас выясняется. При этом Комолов и Лазарев у нас просто травмированы. Единая лига пошла навстречу и перенесла игру.

Очень жаль. На подъёме были. Здорово сыграли с «Локомотивом» на прошлой неделе, разыгрались. Настроения нет никакого», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ объявила, что о новой дате матча «Пари Нижний Новгород» – УНИКС будет сообщено дополнительно.

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