Кендрик Перкинс предположил, как будет выступать «Мемфис» в отсутствие Джа Моранта

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс сделал прогноз по поводу выступления «Мемфис Гриззлиз» в предстоящем сезоне НБА. По мнению Перкинса, «Мемфис» как минимум сможет иметь равный баланс побед и поражения, несмотря на отсутствие звёздного разыгрывающего Джа Моранта.

«Думаю, «Мемфис» будет болтаться где-то в зоне плей-ин, поскольку Запад настолько сложен. Если «Мемфис Гриззлиз» сможет иметь одинаковое соотношение побед и поражений или иметь в активе на одну–две победы больше, чем поражений, во время дисквалификации Джа Моранта, то они будут в отличной форме, как только он вернётся», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.

Напомним, НБА дисквалифицировала разыгрывающего Моранта из-за демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети. Согласно контракту, в следующем сезоне Моранту гарантирована максимальная зарплата в размере $ 33 млн. Из-за пропущенных матчей баскетболист недополучит минимум $ 7,6 млн. Каждая пропущенная игра обойдётся защитнику в $ 304 545.