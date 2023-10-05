Тобиас Харрис отреагировал на появление Хардена в тренировочном лагере «Филадельфии»

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис прокомментировал появление звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена в тренировочном лагере клуба.

«Его настрой и энергия сегодня позволили всем понять, что он хочет конкурировать с нами», — заявил Харрис во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: