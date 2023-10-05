Видеообзор уверенной победы «Гран Канарии» в матче Еврокубка с «Арисом»

Вчера, 4 октября, завершился матч 1-го тура Еврокубка, в котором греческий «Арис» принимал «Гран Канарию» из Испании. Счёт встречи — 82:66 в пользу гостей.

«Гран Канария» уверенно победила «Арис» в Еврокубке:

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