Источник: Джоэл Эмбиид будет представлять США на Олимпийских играх 2024 года

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид будет выступать за США на предстоящих Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщила известный журналист Рамона Шелбёрн в своих социальных сетях со ссылкой на ESPN.

По информации источника, Эмбиид проинформировал исполнительного директора сборной США Гранта Хилла о своём решении в четверг утром. Также в материале сообщается, что в конечном итоге Эмбиид решил представлять США, потому что хочет помочь сборной вернуться на вершину международного баскетбольного мира после того, как этим летом они не смогли завоевать медали на чемпионате мира по баскетболу – 2023.

Напомним, Французская федерация баскетбола активно пыталась заманить к себе в команду камерунца, имеющего французское и американское гражданство.