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«Зенит» одержал первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграв «Самару»

«Зенит» одержал первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграв «Самару»
БК Зенит
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Сегодня, 5 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В.С Высоцкого» в Самаре. Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 84:76.

Гости из Санкт-Петербурга включились в игру с первых минут и разгромили оппонента со счётом 27:13 по итогам 10 минут. Но местная «Самара» показала характер и при поддержке домашних трибун выиграла вторую четверть – 28:17. Итоговый результат первой половины – 44:41 в пользу «Зенита».

В третьей четверти шла ожесточённая борьба, однако самарчане оказались немного сильнее и победили со счётом 17:14. После не лучшего выступления в предыдущих четвертях баскетболисты «Зенита» показали хладнокровие на последних минутах заключительной четверти (26:18), и в итоге обыграли соперника с итоговым результатом 84:76.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 октября 2023, четверг. 18:30 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
76 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер
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