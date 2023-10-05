«Зенит» одержал первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграв «Самару»

Сегодня, 5 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта имени В.С Высоцкого» в Самаре. Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 84:76.

Гости из Санкт-Петербурга включились в игру с первых минут и разгромили оппонента со счётом 27:13 по итогам 10 минут. Но местная «Самара» показала характер и при поддержке домашних трибун выиграла вторую четверть – 28:17. Итоговый результат первой половины – 44:41 в пользу «Зенита».

В третьей четверти шла ожесточённая борьба, однако самарчане оказались немного сильнее и победили со счётом 17:14. После не лучшего выступления в предыдущих четвертях баскетболисты «Зенита» показали хладнокровие на последних минутах заключительной четверти (26:18), и в итоге обыграли соперника с итоговым результатом 84:76.