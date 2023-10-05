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Роналдо, Карим-Абдул Джаббар и другие звёзды присутствуют на матче «Миннесота» — «Даллас»

На матче предсезонки Национальной баскетбольной ассоциации между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» присутствуют звёзды мировой величины из разных видов спорта. Встреча между командами проходит в городе Абу-Даби (Саудовская Аравия).

На игре присутствуют бывший футболист сборной Бразилии Роналдо, шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар. К тому же на кадрах трансляции появлялись известные в прошлом баскетболисты Рэй Аллен, Шон Мэрион и Кенни Смит.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный чемпионат НБА стартует 25 октября матчем «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс».

По итогам прошлого сезона чемпионом НБА стал «Денвер Наггетс», в составе которого приз самого ценного игрока финала получил серб Никола Йокич.