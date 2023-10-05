Бэм Адебайо получит место в сборной США на Олимпиаде-2024, если будет здоров

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо заявил о готовности выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже. Об этом сообщает журналист Тим Рейнольдс в своих социальных сетях.

По сведениям источника, Адебайо поедет на Олимпиаду в составе сборной США при условии, что будет полностью здоров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США.

В прошлом сезоне НБА Адебайо провёл за «Майами» 75 матчей в регулярном чемпионате, набирая 20,4 очка и делая 9,2 подбора в среднем за матч. Отметим, что Адебайо в составе «Хит» добрался до финала плей-офф НБА, где команда уступила в борьбе за титул «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.