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«Барселона» стартовала в Евролиге с победы над «Анадолу Эфес»

«Барселона» стартовала в Евролиге с победы над «Анадолу Эфес»
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Сегодня, 5 октября, состоялся матч 1-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта Блауграна» в Барселоне. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 91:74.

Гранды Евролиги начали новый сезон не спеша, и по итогам первой четверти «Барселона» оказалась сильнее – 22:19. В следующем игровом отрезке подопечные Роджера Гримау окончательно закрепились в статусе лидера встречи (18:15) и уверенно обыграли оппонента – 40:34.

«Анадолу Эфес» вышел после перерыва с совершенно другим настроем на третью четверть, но «Барселона» всегда находила ответ на действия оппонента и позволила турецкому коллективу выиграть третью четверть лишь с перевесом в одно очко – 30:29. Домашняя команда включилась на максимум возможностей в последней 10-минутке и победила соперника со счётом 22:10. Итоговый результат встречи 91:74.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 74
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
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