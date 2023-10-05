«Барселона» стартовала в Евролиге с победы над «Анадолу Эфес»

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 1-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила на стадионе «Дворец спорта Блауграна» в Барселоне. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 91:74.

Гранды Евролиги начали новый сезон не спеша, и по итогам первой четверти «Барселона» оказалась сильнее – 22:19. В следующем игровом отрезке подопечные Роджера Гримау окончательно закрепились в статусе лидера встречи (18:15) и уверенно обыграли оппонента – 40:34.

«Анадолу Эфес» вышел после перерыва с совершенно другим настроем на третью четверть, но «Барселона» всегда находила ответ на действия оппонента и позволила турецкому коллективу выиграть третью четверть лишь с перевесом в одно очко – 30:29. Домашняя команда включилась на максимум возможностей в последней 10-минутке и победила соперника со счётом 22:10. Итоговый результат встречи 91:74.