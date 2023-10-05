Результаты всех матчей Евролиги 5 октября, турнирная таблица

5 октября стартовал новый сезон Евролиги. В первый день соревнований было сыграно пять матчей регулярного чемпионата.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
«Црвена Звезда» – АСВЕЛ – 94:73.
«Маккаби» – «Партизан» – 96:81.
«Виртус» – «Жальгирис» – 79:82.
«Барселона» – «Анадолу Эфес» – 91:74.
«Бавария» – «Альба» – 80:68.
В преддверии старта Евролиги издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в турнире. 38,5% опрошенных назвали мадридский «Реал» главным фаворитом предстоящего сезона. На втором месте расположился «Олимпиакос», набравший 30,8% голосов, на третьей строчке — «Монако» с 15% голосов. Кроме того, издание представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в турнире. По версии Basket News, самые высокие шансы выиграть трофей — у мадридского «Реала».
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