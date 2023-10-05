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Результаты всех матчей Евролиги 5 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 5 октября, турнирная таблица
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5 октября стартовал новый сезон Евролиги. В первый день соревнований было сыграно пять матчей регулярного чемпионата.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

«Црвена Звезда» – АСВЕЛ – 94:73.
«Маккаби» – «Партизан» – 96:81.
«Виртус» – «Жальгирис» – 79:82.
«Барселона» – «Анадолу Эфес» – 91:74.
«Бавария» – «Альба» – 80:68.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
94 : 73
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Митрович , Лазич, Симонович, Напьер, Тоби, Илич, Недович, Гедрайтис, Кузмич
АСВЕЛ: Scott, Ли, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, N'Diaye, Яаков, Jackson
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
96 : 81
Партизан
Белград, Сербия
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Партизан: Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 82
Жальгирис
Каунас, Литва
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Данстон
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 74
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
80 : 68
Альба
Берлин, Германия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Вимберг, Brankovic, Букер, Гиллеспи
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Делов, Маттиссек, Томас, Nikic, Самар, Олинде, Тиман, Bean
Турнирная таблица и расписание сезона-2023/2024 Евролиги

В преддверии старта Евролиги издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в турнире. 38,5% опрошенных назвали мадридский «Реал» главным фаворитом предстоящего сезона. На втором месте расположился «Олимпиакос», набравший 30,8% голосов, на третьей строчке — «Монако» с 15% голосов. Кроме того, издание представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в турнире. По версии Basket News, самые высокие шансы выиграть трофей — у мадридского «Реала».

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